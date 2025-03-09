Общество

В Волгограде на новой неделе воздух прогреется до +19º

Общество 09.03.2025 08:38
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09.03.2025 08:38


В Волгограде и области синоптики спрогнозировали на предстоящей неделе тепло до +19º. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Gismeteo, также в регионе ожидаются кратковременные дожди. 

В понедельник и вторник температура воздуха ночью еще будет держать минус до 3º. Но уже в середине недели ночью температура воздуха составит +7º. Днем же в эти дни весеннее солнце прогреет воздух до +16º. Порывы ветра составят 8-12 м/с. 

Максимально высокие температуры в регионе ожидаются 14 и 15 марта. Температура воздуха в эти дни будет составлять до +19º. Вместе с теплой погодой также ожидается пасмурная погода и дождь.

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