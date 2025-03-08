В Волгоградской области вступит в силу запрет на работу мигрантов





В Волгоградской области в середине марта начнёт действовать запрет на использование труда мигрантов в некоторых отраслях. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения затронут иностранных работников, задействованных в сфере образования, здравоохранения, общественного транспорта, торговли, курьерской доставки, а также в охоте и отлове диких животных.

Соответствующие поправки губернатор Волгоградской области внёс в региональное законодательство 13 декабря 2024 года. Владельцам предприятий, работающих в перечисленных направлениях, было дано три месяца на то, чтобы привести свою деятельность в соответствие с новыми правилами.

Отметим, необходимость введения запрета власти объясняют заботой о жителях Волгоградской области, которые не могут трудоустроиться из-за зарплатного демпинга иностранных специалистов. Мигранты соглашаются работать за куда меньшие средства, что ставит коренных волгоградцев в неравные условия.