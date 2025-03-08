Владимир Путин поблагодарил россиянок за заботу, вдохновение и материнскую любовь





8 марта Владимир Путин записал видеообращение к россиянками. Как сообщает ИА «Высота 102», глава государства поздравил дам с Международным женским днём и пожелал счастья и благополучия.





- Вы действительно успеваете всё: окружаете заботой детей и добиваетесь потрясающих успехов в самых разных сферах деятельности, сочетаете в себе силу и хрупкость, храбрость и нежность, неизменно покоряете своей красотой и очарованием. И конечно, вдохновляете мужчин на прекрасные поступки, на стремление достичь большего, стать лучше, быть настоящими защитниками своей семьи, дома, своей Родины, - обратился к прекрасной половине президент.

Владимир Путин также подчеркнул, что государство продолжит делать всё возможное для поддержки матерей.