Общество

В перинатальном центре Волгограда ввели карантин из-за вспышки ОРВИ

Общество 05.03.2025 10:01
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05.03.2025 10:01


Карантин введен в перинатальном центре №2 в Волгограде из-за всплеска числа заболевших ОРВИ, сообщает V102.RU со ссылкой на информацию этого медицинского учреждения.

- Заботясь о вашем здоровье и благополучии, во исполнение приказа Комитета здравоохранения, наш перинатальный центр №2 переходит на закрытый режим работы, - говорится в сообщении. - Посещение пациенток на время карантина невозможно совсем, даже в платных палатах. Осуществляются только передачи во 2 подъезде с 11:00 до 18:45. В семейных палатах находятся только сами пациентки и их новорождённые. Папам и другим родственникам, к сожалению, пока вход недоступен.

В перинатальном центре вводится строгий масочный режим. Отменены партнерские роды.

Прием пациенток осуществляется, но без сопровождающих.

- Поймите, мы стараемся уберечь вас и вашего новорожденного малыша от заболеваний, - поясняют в медучреждении.

Перинатальный центр предупреждает, что не стоит приходить на приём с признаками ОРВИ.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области резко вырос уровень заболеваемости ОРВИ, а также увеличилось количество школ, где введен частичный карантин из-за большого числа заболевших детей. 

Фото из архива V102.RU

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