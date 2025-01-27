Путин наградил двух волгоградских медиков и педагога

Государственными наградами РФ отмечены трое жителей Волгоградской области, среди которых двое медиков и один педагог. Как сообщает V102.RU, указом президента РФ звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» присуждено заведующей кафедры института ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Елене Лютой.
Званием «Заслуженный работник здравоохранения РФ» отмечены сразу два медика: директор ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» Галина Генералова и главный врач ГУЗ «Больница №16» Сергей Захаров.
Фото: kremlin.ru