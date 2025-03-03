Котовчане ранее рассказывали корреспонденту ИА «Высота 102» об условиях, в которых приходится работать медикам детской поликлиники. Из-за неработающей вентиляции летом здесь стоит влажный спертый воздух. Тяжело и врачам, и маленьким пациентам с родителями. Кроме того, под полами помещения, где располагается детская поликлиника, периодически собираются канализационные стоки. Из-за чего в кабинеты проникают не самые приятные ароматы.
Между тем, по воспоминаниям старожилов, ранее на первом этаже дома №147 по улице Мира располагалось учреждение, которое занималось работами, связанными с бурением скважин. Котовчане признаются, что и они, и медики чувствовали бы себя спокойнее, если бы в детской поликлинике провели более тщательные замеры состава воздуха.
Ранее в облздраве поясняли, что прорывы канализации в доме, где располагается поликлиника, должна устранять УК. В управляющей компании, в свою очередь, обещали установить оборудование, улучшающее воздухообмен в помещениях медучреждения. Однако жители настаивают на переезде поликлиники в более безопасное и комфортное место.