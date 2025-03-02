С лучшим детским доктором Валерием Гребенниковым простятся в Котово

- Соболезнуем, врач от бога, очень жаль, - делятся котовчане.
- Педиатр от бога, безотказный, внимательный, сопереживающий. 39 лет моему сыну, наш первый доктор. Очень жаль, соболезнования семье, - еще одна цитата.
Как жалко, приезжали внуки, если болели, всегда его вызывали... - пишет еще один пользователь.
Валерий Федорович закончил ординатуру Волгоградского мединститута в 1985 году. С той поры он работал в детской поликлинике. Стаж его работы составлял 40 лет. Жители Котово считали его лучшим детским врачом в городе.
Прощание с Валерием Федоровичем Гребенниковым состоится 4 марта в 11:00 у детской поликлиники. Отпевание - в часовне на ул. Матросова в 12:00 ч.
Фото Котовский разворот t.me