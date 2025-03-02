Общество

С лучшим детским доктором Валерием Гребенниковым простятся в Котово

Общество 02.03.2025 16:35
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02.03.2025 16:35


Жители Котово Волгоградской области шокированы печальным известием о кончине педиатра детской поликлиники Котовской ЦРБ Валерия Федоровича Гребенникова. Как рассказали ИА «Высота 102» котовчане, любимый маленькими пациентами доктор скончался в центральной районной больнице. По некоторым данным, причиной смерти врача стала онкология.
- Очень грамотный и внимательный врач, умеющий находить подход и к родителям, и деткам... Очень добрый и светлый человек... Царствие Небесное Валерию Федоровичу, искренние соболезнования семье, - пишут в соцсетях.
- Соболезнуем, врач от бога, очень жаль, - делятся котовчане.
- Педиатр от бога, безотказный, внимательный, сопереживающий. 39 лет моему сыну, наш первый доктор. Очень жаль, соболезнования семье, - еще одна цитата.
Как жалко, приезжали внуки, если болели, всегда его вызывали... - пишет еще один пользователь.
Валерий Федорович закончил ординатуру Волгоградского мединститута в 1985 году. С той поры он работал в детской поликлинике. Стаж его работы составлял 40 лет. Жители Котово считали его лучшим детским врачом в городе.
Прощание с Валерием Федоровичем Гребенниковым состоится 4 марта в 11:00 у детской поликлиники.  Отпевание - в часовне на ул. Матросова в 12:00 ч.
Фото Котовский разворот t.me

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