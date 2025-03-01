Волгоградцев предупредили о 15-градусных морозах в марте

Начало календарной весны в Волгоградской области будет по-зимнему холодным. Как сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС, выходные пройдут без осадков с ночными морозами до -15 градусов, а при прояснении и до -20.

В субботу, 1 марта, в районах области утром местами ожидается туман и изморозь, гололедица на дорогах. Ветер северо-западный 3-8 м/с. После морозной ночи температура днем составит -2…-7º.

В воскресенье, 2 марта, в Волгоградской области ночью будет -10…-15º, при прояснении -15...-20º; днем -1…-6º. Ветер юго-западный до 5-10 м/с.

В Волгограде в первый день календарной весны также прогнозируется изморозь и гололедица на дорогах. Днем -2…-4º. 2 марта в областном центре также будет холодно.

- Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный: ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура воздуха: ночью -13...-15º, днем -1…-3º, - рассказали синоптики о погоде в Волгограде в воскресенье, 2 марта.