



22 февраля в Центральном районе Волгограда губернатор Андрей Бочаров проинспектировал ход работ по реставрации мемориала на Аллее Героев, а также площади у подножья Мамаева Кургана. Как сообщает ИА «Высота 102», во время рабочей поездки глава региона заслушал информацию о готовности объектов, а также смог лично убедиться в качестве работ.

По данным строителей, готовность братской могилы защитников Красного Царицына и Сталинграда вплотную приблизилась к 80%.

- Если бы мы не приняли решение о его восстановлении, то мы могли по большому счету утратить это важнейшее место для нашей страны. Рассчитываем, что в середине апреля основной массив строительных работ будет завершен. Положа руку на сердце, очень радуюсь, что у нас это получается. Важно, чтобы последующие поколения имели такую же возможность, как и мы — иметь на Аллее Героев, в центре Сталинграда, монументальный памятник, который знает вся страна, - подчеркнул руководитель.

Также во время осмотра Андрей Бочаров рассказал о том, что Пост №1 в скором времени обретёт новый дом. Он станет ещё ближе к Аллее Героев, переехав в помещения, где раньше располагался «Волгоградский кукольный театр».





Ещё одним пунктом в программе рабочей поездки губернатора стал Мамаев Курган. Здесь у подножья мемориального комплекса ещё в 2024 году строители начали обновление площади, примыкающей к пр. Ленина. Сейчас специалисты завершают реставрацию тумб установленных в честь городов-героев и мощение пешеходной зоны гранитом.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области