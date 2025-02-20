



Тракторозаводский районный суд Волгограда встал на защиту пенсионерки и обязал её 20-летнюю внучку заплатить за украденные у бабушки обручальные кольца. Как сообщает V102.RU со ссылкой на объединённую пресс-службу судов, золотые изделия девушка сдала в ломбард за 27 тысяч рублей.

В исковом заявлении пожилая волгоградка указала, что 24 октября 2023 года внучка тайно забрала обручальные кольца, которые находились в шкафу в хрустальной вазе.

Позже суд признал девушку виновной в краже. Поскольку сумма вырученных с продажи денег оказалась меньше рыночной стоимости колец, волгоградка написала расписку бабушке о возврате полной стоимости изделий. Однако ущерб так и не возместила.

В связи с этим суд обязал внучку выплатить бабушке 50 тысяч рублей в счет стоимости ювелирных украшений, а также 10 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано сторонами.