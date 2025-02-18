Рособрнадзор хочет запретить мигрантам-двоечникам учиться в школах





18 февраля Рособрнадзор опубликовал новый проект документа, устанавливающего процедуру приёма детей мигрантов в российские школы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», после критики председателя Госдумы Вячеслава Володина в ведомстве разработали новый порядок, запрещающий принимать в школы иностранных учеников, неспособных пройти тестирование на удовлетворительную оценку.

- Предлагается определить, что минимальное количество баллов составит 3 (удовлетворительно) за прохождение тестирования иностранцами и лицами без гражданства на знание русского языка при приеме на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, - сообщают журналисты.

Отметим, в случае утверждения, приказ Рособрнадзора вступит в силу уже с 1 апреля 2025 года. Ранее эксперты предлагали установить планку прохождения теста на уровне 30% правильных ответов, однако депутаты Госдумы обратились в кабмин с предложением ужесточить эти требования.