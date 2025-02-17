Общество

ЦБ представил портрет классической жертвы кибермошенников

Общество 17.02.2025 14:26
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17.02.2025 14:26


Центробанк по итогам опроса представил портрет среднестатистической жертвы кибермошенников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на регулятора, чаще всего пострадавшими от рук злоумышленников становились в 2024 году женщины в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и средним образованием, проживающие в городе и имеющие постоянную работу.  

В прошлом году с мошенниками в Интернете сталкивались 34% опрошенных россиян, а 9% из них потеряли свои деньги. Из общего числа пострадавших 16,6% приходится на пожилых людей. 

Чаще всего россияне теряли свои деньги после общения с мошенниками по телефону (45,6% случаев), а также в результате атак через мессенджеры (15,7%), на сообщения в соцсетях повелись 10% потерпевших. Примерно по 7% опрошенных жертв мошенников купились на сообщения, поступившие на e-mail, и после того как передали доступ к своим Госуслугам.   

Роковыми становились чаще всего переходы россиян по ссылкам от мошенников – 18,9%. На втором месте – прямые переводы после поступивших звонков, на третьем – сообщение кодов, поступивших в сообщениях от Госуслуг. 

Собственные сбережения перевели преступникам 71,2% опрошенных, 15,4% брали кредиты, 13,4% опрошенных россиян теряли одновременно личные сбережения и кредитные средства. 

Фото сгенерировано при помощи ИИ

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