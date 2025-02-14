



14 февраля в Советском районе Волгограда администрация вынуждена была эвакуировать колледж машиностроения и связи на ул. Даугавская. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, десятки учеников экстренно покинули учебный корпус после сообщения о минировании учреждения.





Судя по опубликованным с места события кадрам, на место оперативно прибыли экстренные службы. Здание обследуют кинологи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области журналистам рассказали, что в ведомство данные о произошедшем не поступали. Спасатели в эвакуации учеников задействованы не были.

Отметим, редакция уточняет информацию в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Материал дополняется.

Фото и видео: Волгоград ВКУРСЕ / t.me