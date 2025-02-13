Общество

Подрядчик по платным парковкам построит в Волгограде первый надземный переход

Общество 13.02.2025 17:23
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13.02.2025 17:23


Контракт на строительство первого надземного пешеходного перехода с лифтом для маломобильных граждан в Дзержинском районе Волгограда заключен с ООО «Велес», передает V102.RU.

Согласно договору, эта волгоградская компания построит объект за 106 миллионов рублей - это начальная цена контракта, которая в ходе торгов не изменилась. 

Как ранее сообщало информагентство, переход из модульных конструкций появится на Третьей продольной – в районе пересечения магистрали с ул. Космонавтов, вблизи с гипермаркетом «Лента». Срок сдачи объекта - 1 сентября 2025 года. 

Заказчиком работ выступило МБУ «Северное». Подрядчику необходимо предусмотреть в переходе систему естественной вентиляции для устранения влаги внутри конструкций и установить лиф грузоподъемностью не менее 300 килограммов.  

Согласно данным системы СПАРК, ООО «Велес» зарегистрировано в Волгограде 13 лет назад. Организация специализируется на строительстве автомобильных дорог и автомагистралей. В 2024 году эта компания заключила с  МБУ «Северное» 9 контрактов на 205,9 миллиона рублей. В их числе - контакт на 36 миллионов рублей на обустройство в Волгограде платных парковочных мест. В данный момент он исполняется.  

Фото из архива V102.RU

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