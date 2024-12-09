Общество

В Волгограде возведут первый надземный переход с лифтом

Общество 09.12.2024 11:50
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09.12.2024 11:50


В Дзержинском районе Волгограда возведут первый надземный пешеходный переход с лифтом для маломобильных граждан. Как сообщает ИА «Высота 102», сооружение из модульных конструкций появится на Третьей продольной – в районе пересечения магистрали с ул. Космонавтов, вблизи с гипермаркетом «Лента». 

Накануне, сообщает информагентство, МБУ «Северное» разместило закупку на проведение изыскательных работ, проектирование и сборку металлической конструкции. Переход должен состоять из модулей, которые при необходимости можно будет переместить на другое место без особого ущерба. А для создания комфортных климатических условий подрядчику необходимо предусмотреть систему естественной вентиляции для устранения влаги внутри конструкций. 

Грузоподъемность лифта должна составлять не менее 300 килограммов. Также переход должен быть оснащен пандусом. 

Максимальная стоимость работ по возведению объекта составляет 106 миллионов рублей. Определен и срок сдачи перехода - 1 сентября 2025 года. 

Фото: скриншот Яндекс Карты 

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