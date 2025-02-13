В Волгоград 22 февраля привезут чудотворную икону из Беларуси

Чудотворную икону Божией Матери «Казанская» привезут в Волгоград из Витебской епархии Белорусской православной церкви, передает V102.RU. Святыню по благословению митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора доставят 22 февраля в 11.00 в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского.

Поклониться иконе можно будет до 18 мая текущего года - она побывает в монастырях и храмах всех благочиний Волгоградской епархии, где уже составлен график пребывания иконы.

Справка.

Чудотворная икона Божией Матери «Казанская» является святыней Свято-Троицкого монастыря Витебской епархии, возведённого в XVII веке в селе Марково. Во время русско-польской войны 1654-1667 гг. Витебск и Полоцк на некоторое время перешли к Московскому государству, в связи с чем монастырь стал подчиняться Московскому Патриархату. В 1656 году Патриарх Московский и всея Руси Никон от имени царя Алексея Михайловича подарил монастырю список Казанской иконы Божией Матери, который стал главной святыней обители.

Вскоре от иконы стали проистекать чудеса. Так, в середине XVII столетия по молитвам перед чудотворной иконой в Витебске была прекращена эпидемия (летописи не сохранили подробности, какой именно болезни). А в 1867 году перед иконой исцелилась жена витебского губернатора В. Н. Верёвкина.

В 1812 году монастырь подвергся разорению войсками Наполеона. Почти всё ценное имущество было вывезено захватчиками, но чтимую Казанскую икону Божией Матери монахам удалось спрятать в лесу. После окончания войны разорённый монастырь был восстановлен усилиями жертвователей. Очередное разорение обители произошло в самые первые годы советской власти. Возродился монастырь в 2000 году. Чтимый образ в серебряном окладе был возвращен в обитель и теперь выносится на Крестные ходы в дни великих праздников.

С 2014 года Казанская Витебская икона Божией Матери включена в официальный церковный календарь для общецерковного почитания.



Фото из архива V102.RU