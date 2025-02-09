В Волгограде пропадет ТВ-сигнал и радио 12 февраля

В Волгограде 12 февраля запланированы временные отключения телесигнала из-за профилактических работ, передает V102.RU.
По информации регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети, трансляция телевизионных пакетов РТРС-1,РТРС-2 прервется с 07:00 до 16:00.
Также сигнал пропадет на радиостанциях: «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «Орфей», «Русское радио», «Новая волна», «Ретро FM», «SPUTNIK», «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Волгоград FM», «Юмор FM», «Шансон», «Спутник», «Авторадио», «Вести FM», «Мир», «Вера, надежда, любовь», «Волгоград-24 ФМ», «Звезда FM», «Гордость».
Фото: администрации Волгоградской области