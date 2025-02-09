В аэропорту Волгограда задерживается восемь рейсов





В Волгограде из-за временного ограничения полетов в аэропорту Гумрак задерживается восемь рейсов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на электронное табло аэропорта, ожидаются самолеты из Казани, Самары и Москвы.

Рейсы в Москву отложены с 07:15 на 12:30, с 09:50 на 10:35 и с 11:50 на 13:55.

Рейсы из Казани перенесен с 10:05 до 10:10, из Самары перенесен с 0:50 на 11:35, из Москвы – с 09:20 на 10:10 и с 10:55 до 13:05.

Напомним, в 00:32 в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов. Ограничения уже сняты.