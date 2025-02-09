Росавиация временно закрыла небо над Волгоградом





Ночью 9 февраля Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко, передает V102.RU.

- Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, - сообщил он в своем Telegram-канале.

Также он добавил, что вся деятельность экипажей авиалайнеров и сотрудников аэропортов направлены на безопасность полетов.

Напомним, в последний раз ограничения вводились утром 3 февраля на фоне массированного налёта ударных БПЛА.