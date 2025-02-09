Общество

Росавиация временно закрыла небо над Волгоградом

Общество 09.02.2025 07:20
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09.02.2025 07:20


Ночью 9 февраля Росавиация ввела временные ограничения в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко, передает V102.RU.

- Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы, - сообщил он в своем Telegram-канале. 

Также он добавил, что вся деятельность экипажей авиалайнеров и сотрудников аэропортов направлены на безопасность полетов.

Напомним, в последний раз ограничения вводились утром 3 февраля на фоне массированного налёта ударных БПЛА.

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