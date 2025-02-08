В Волжском два человека пострадали в жутком ДТП на пр. Ленина





8 февраля в Волжском произошло столкновение двух иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», ДТП случилось около 15:00 на перекрёстке пр. Ленина с безымянным проездом у магазина «ДоброСтрой». Последствия аварии очевидцы засняли на видео.





Судя по опубликованным кадрам, в заднюю часть легковушки на полном ходу влетел автомобиль KIA из Астрахани. В результате последний получил наиболее серьёзные повреждения. На месте работают медики и спасатели.

В пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области журналистам подтвердили факт аварии, уточнив, что в результате столкновения медицинская помощь потребовалась сразу двоим пострадавшим.

Отметим, по факту произошедшего Госавтоинспекцией проводится проверка. Специалистами устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото и видео: Жесть Волжский / t.me