Учёные РАН предупредили волгоградцев о магнитной буре в начале рабочей недели





В Волгоградской области новая рабочая неделя начнётся с магнитной бури. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на учёных Лаборатории солнечной астрономии РАН, 10 февраля до Земли должны дойти массы солнечного вещества, выброшенные во время череды недавних вспышек.

Согласно прогнозу учёных, волгоградцам предстоит пережить слабую магнитную бурю. Она неспособна нанести серьёзный ущерб, однако может вызвать кратковременные перебои в работе навигационного оборудования и систем связи, а также спровоцировать недомогание у метеочувствительных людей. Пик ненастья придётся на утро понедельника с 3:00 до 6:00. В это время геомагнитная активность достигнет 5 баллов. В последующие часы она начнёт уменьшаться, однако также будет повышенной. В норму фон придёт лишь ближе к полудню.

Отметим, ранее 6 и 7 февраля учёные Лаборатории солнечной астрономии РАН фиксировали на Солнце сразу несколько вспышек, по мощности вплотную приблизившихся к максимально возможному X-классу.