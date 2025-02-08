В Котовский районный суд волгоградской области поступила вторая по счету апелляционная жалоба на приговор в отношении экс-мэра Котово Сергея Лесниченко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку райсуда, апелляционное представление на не вступивший в силу судебный акт направила прокуратура.

Напомним, что приговор по уголовному делу в отношении экс-руководителя Котово районный суд вынес 17 января 2025 года. Изучив материалы дела, согласно которым после строительства дороги на ул. Дачной в райцентре стоимостью 30 млн рублей Лесниченко подписал акт выполненных работ, содержавший недостоверную информацию, судья Елена Абрамова приговорила его к реальному сроку – 3 годам и 8 месяцам в колонии общего режима. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», после дорогостоящих работ дорога начала рассыпаться уже через два месяца, а нарушения были обнаружены в ходе последовавших проверок. Сумма ущерба в результате преступных действий Лесниченко оценивалась следствием в 8 миллионов рублей.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, адвокат Сергея Лесниченко Николай Брыков 27 января подал жалобу. До 14 февраля районный суд принимает возражения на апелляционное представление.

Однако уже спустя 3 дня – 31 января, как сообщает ИА «Высота 102», о своем намерении оспорить приговор в отношении Лесниченко заявила и прокуратура. Гособвинение, по предварительным данным, не удовлетворено слишком мягким наказанием, назначенным экс-мэру Котово.