Синоптики пообещали волгоградцам туман и сырость в начале февраля

Фото V102.RU
Общество 01.02.2025 07:56
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01.02.2025 07:56
Фото V102.RU
Наступил февраль, но в Волгоградской области пока и не пахнет морозами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, сегодня, 1 февраля, и в ближайшие два дня в регионе ожидаются туман, а также гололед и изморозь. Температура воздуха по-прежнему днем будет немного выше нуля, а ночью в некоторых районах ожидается до -4. При этом постепенно дневная температура будет снижаться и в начале рабочей недели прогнозируют не более +3.В Волгограде осадки не обещают, а вот в регионе завтра, 2 февраля, могут пройти мокрый снег и дождь. Такая же погода сохранится и в понедельник.
Фото V102.RU
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