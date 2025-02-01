Синоптики пообещали волгоградцам туман и сырость в начале февраля

Наступил февраль, но в Волгоградской области пока и не пахнет морозами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградское ЦГМС, сегодня, 1 февраля, и в ближайшие два дня в регионе ожидаются туман, а также гололед и изморозь. Температура воздуха по-прежнему днем будет немного выше нуля, а ночью в некоторых районах ожидается до -4. При этом постепенно дневная температура будет снижаться и в начале рабочей недели прогнозируют не более +3.