Общество

В Волгограде ветеран СВО попросил Владимира Путина вернуть стране Сталинград

Общество 31.01.2025 13:38
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31.01.2025 13:38


На Мамаевом кургане ветеран специальной военной операции по защите Донбасса записал видеообращение к президенту Владимиру Путину. Как сообщает ИА «Высота 102», боец с позывным «Градч» попросил главу государства вернуть Волгограду историческое название – Сталинград.



- Сейчас я нахожусь на Мамаевом кургане. Именно здесь наши прадеды сломали хребет фашизму, но сейчас он опять начинает поднимать голову на Украине. Именно поэтому я решил добровольно пойти защищать нашу родину, как это делали наши предки. Я родился и вырос в Волгограде, но, изучая историю, осознал, что имя города-героя было отобрано у защитников Сталинграда, несмотря на просьбы ветеранов. Хочу обратиться к верховному главнокомандующему. В год Защитника Отечества я, как участник СВО, прошу вас вернуть историческое имя моему городу, - подчеркнул боец.

Напомним, ранее инициативу о переименовании Волгограда в Сталинград поддержала глава известный общественный деятель Екатерина Мизулина. При этом в обществе единого мнения по данному вопросу нет. Есть жители региона, которые против каких-либо переименований. Кроме того, часть горожан считает, что городу необходимо вернуть историческое название - Царицын.

Фото и видео: Молодой десант. Сталинград / vk.com

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