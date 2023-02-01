ВЦИОМ: четверть опрошенных волгоградцев поддержали переименование города в Сталинград

ВЦИОМ выяснил отношение жителей Волгограда к переименованию города в Сталинград в рамках дискуссии о возвращении городу исторического названия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные 1 февраля итоги опроса, жители города скорее не поддерживают эту инициативу. К такому мнению склонились 67% опрошенных. Каждый четвертый (26%) поддержал такую идею. Еще 7% затруднились ответить на данный вопрос.



21% опрошенных считают, что переименование приведет к большим финансовым затратам. Еще 12% уверены, что переименование не имеет смысла либо вредно. 11% заявили, что «не нужно жить прошлым». 7% волгоградцев поделились мнением, что это название будет напоминать о Сталине, высказав отрицательное отношение к этой личности. 7% горожан опасаются, что Сталинград будет все время напоминать о войне. 4% участников опроса сказали, что хотят переименования Волгограда в Царицын. 5% опрошенных признались, что есть другие, более важные проблемы. 6% объяснили свое несогласие тем, что «Волгоград» звучит благозвучнее.

Поддерживая переименование Волгограда в Сталинград, горожане перечислили следующие аргументы: «это наша история» (14% от всех опрошенных) и «память о подвиге народа в Великой Отечественной войне» (12%). 3% опрошенных объяснили поддержку переименования города большой ролью Сталина в войне - 3%. 2% волгоградцев хотят переименования, потому что они "родились в Советском Союзе".