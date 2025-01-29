Общество

Врио главы УКС назначен в Волгограде после критики губернатора

Общество 29.01.2025 12:00
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29.01.2025 12:00


Временно исполняющим обязанности руководителя ГКУ Волгоградской области «Управление капитального строительства» назначен Владимир Емельянов. Как сообщили V102.RU в администрации региона, этот специалист ранее занимал должность первого заместителя руководителя управления Андрея Козьменко, который был уволен сегодня, 29 января, после выговора от губернатора.

Как ранее сообщало информагентство, глава региона Андрей Бочаров посетил утром ряд стройплощадок и остался крайне недовольным увиденным. Губернатор отчитал своего заместителя, курирующего строительный блок, а также Андрея Козьменко за срыв всех предусмотренных проектами сроков. 

Исправлять ситуацию Андрей Бочаров поручил своему заместителю Юрию Седову – предложения по проблемным объектам он планирует заслушать уже сегодня. 

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