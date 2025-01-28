Ветераны продолжают принимать поздравления в Волгоградской области

В Волгоградской области руководители и сотрудники администраций поздравляют участников Великой Отечественной войны с предстоящим 82-летнием победы в Сталинградской битве. Как сообщало накануне ИА «Высота 102», гостей принимали ветераны и дети Сталинграда в Старополтавском, Фроловском, Клетском, Серафимочиском районах. А сегодня теплые слова в свой адрес услышали ветераны и труженики тыла в Светлоярском, Иловлинском и Ольховском районах.





В Иловлинском районе местные чиновники пришли с поздравлениями к жительнице станции Бердия Кондрашовского сельского поселения. Труженица тыла, ветеран труда Мария Ивановна Щеблыкина минувшей осенью отметила вековой юбилей.

Родилась Мария Ивановна в селе Большая Воробцовка. Когда началась война, отца забрали на фронт, а Маша вместе с хуторянами принимала участие в строительстве железной дороги «Саратов – Сталинград». После войны, почти сорок лет, Мария Ивановна работала затем на железной дороге. С 1962 года она проживает на станции Бердия.

– В 1979 году вышла на заслуженный отдых, но и дня без дела не сидела. Выросли уже внуки и правнуки. У неё за плечами долгая и богатая событиями жизнь, за которую пришлось преодолеть немало трудностей и испытаний, но при этом она не утратила бодрости духа, – рассказали журналисты газеты «Донской вестник».





В том же Иловлинском районе представители администрации побывали в гостях у 97-летней труженицы тыла Антонины Петровны Жучковой, которая всю жизнь прожила и проработала в хуторе Ширяевском. Когда началась война, на нее – 14-летнюю девчонку и на плечи других детей и женщин легла тогда вся тяжелая мужская работа. Но, как вспоминает Антонина Петровна, никто не мог и подумать, чтобы жаловаться на голод и тяготы.





В Светлоярском районе Волгоградской области с радостью встретила гостей накануне главного праздника участник Великой Отечественной войны 101-летняя Матрена Игнатьевна Докукина. Сегодня она – одна из немногих очевидцев страшных военных лет.

– Матрена Игнатьевна родилась 26 ноября 1923 года в городе Котельниково Волгоградской области, но перед войной оказалась в Ростовской области, где окончила 10 классов средней школы, – рассказали в местной администрации. – Пережив оккупацию, в 1943 году юная Матрена пошла работать санитаркой в полевой передвижной госпиталь. Как вспоминает она сама, несмотря на юный возраст – всего-то 20 лет – ран и крови не боялась, хотелось помочь, облегчить страдания бойцов.

В 1955 году Матрена Игнатьевна переехала в Светлый Яр, где и живет по сей день. В начале 60-х годов работала главным бухгалтером в редакции Светлого Яра, потом в Сберкассе, а в 1963 году устроилась кладовщиком в совхоз Светлоярский. В 1978 году ушла на пенсию, но еще работала до 1991 года.





Участница Великой Отечественной войны Елена Федоровна Воробей 17 сентября 1927 года в селе Михайловка Гомельской области. В 1942 году, когда немецкие захватчики пришли в село, в числе молодых комсомольцев вступила в партизанский отряд.

– В 1943 году Елена Федоровна продолжила свой боевой путь санитаркой в военно-полевом госпитале. Прошла с госпиталем многие советские города, Польшу, Германию. День Победы встретила в небольшом городке Кизенберг, – рассказали в администрации Светлоярского района. – После войны, в 1946 году вышла замуж, жила в Воронежской области, где работала на железной дороге. Но недолгим было семейное счастье: мужа не стало всего через семь лет, в 1953 году. После его смерти Елена Федоровна с двумя детьми вернулась в родную Михайловку, где жила до 1986 года – пока не произошла авария на Чернобыльской АЭС. Вынужденно Елена Федоровна снова меняет место жительства, новый адрес – село Большие Чапурники Светлоярского района.





В Ольховской районе поздравления с 82-й годовщиной Победы в Сталинградской битве принимает единственный участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин района Александр Трофимович Хоботов. В декабре 2024 года он отметил свой вековой юбилей.

– Александр Трофимович принадлежит к легендарному поколению победителей, настоящих героев, которому довелось пережить все тяготы военного лихолетья, поднимать страну из руин. В грозные годы он с оружием в руках приближал светлый день Победы. На фронт ушел, когда ему еще не было 18 лет – боевой путь начался в Старом Осколе, затем были жестокие бои на станции Прохоровка, Курская битва. Воевал на Воронежском и 1-м Украинском фронте. Освобождал наш земляк Украину, Венгрию, Чехословакию, Пруссию, Австрию. Победу встретил 9 мая под Дрезденом, – сообщили в администрации Ольховского района.

За мужество и проявленный героизм Александр Трофимович награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны 2 степени. После войны трудился на благо Родины – его трудовой стаж составляет около 40 лет.