



Сегодня, 28 января, состоялось прощание с почетным жителем города Серафимовича Волгоградской области Геннадием Николаевичем Бондаренко. Как сообщает V102.RU со ссылкой на районную администрацию, он скончался на 82-ом году жизни.

Геннадий Бондаренко долгие годы возглавлял санитарно–эпидемиологическую службу Серафимовичского района, работал заместителем председателя горсовета, заместителем главы района и врачом райбольницы.

- Геннадий Николаевич, всегда был готов поддержать словом и делом коллегу, и просто помочь обратившемуся к нему человеку. Немало сил и энергии вложил на благо родного города и района. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Николаевича, - говорится в сообщении районной администрации.

Фото: администрация Серафимовичского район / t.me