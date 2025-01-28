Общество

Бочаров потребовал ускориться с выплатами ветеранам ко 2 февраля

Общество 28.01.2025 11:25
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28.01.2025 11:25


В Волгограде губернатор региона Андрей Бочаров сегодня, 28 января, обсудил с подчиненными вопросы подготовки и проведения мероприятий, посвященных 82-летию Победы в Сталинградской битве и 80-летию Великой Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», глава области поручил обеспечить выплатами ветеранов в полном объеме и в срок. 

По словам Андрея Бочарова, мероприятия, посвященные историческому событию, реализуются в полном соответствии с утвержденными планами.

По итогам совещания губернатор поставил задачи:

  • продолжить на территории Волгоградской области подготовку и провести мероприятия, посвященные 82-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве и 80-летию Великой Победы;

  • особое внимание уделять вопросам обеспечения комплексной безопасности;

  • продолжить оказание в полном объеме всех форм поддержки фронтовикам, ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, в том числе в срок до 30 января 2025 года обеспечить 100-процентное перечисление единовременных денежных выплат всем  участникам Сталинградской битвы и награжденным медалью «За оборону Сталинграда»,  жителям осажденного Сталинграда и супругам погибших защитников Сталинграда, проживающим на территории Волгоградской области.  

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