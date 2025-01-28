Бочаров потребовал ускориться с выплатами ветеранам ко 2 февраля

В Волгограде губернатор региона Андрей Бочаров сегодня, 28 января, обсудил с подчиненными вопросы подготовки и проведения мероприятий, посвященных 82-летию Победы в Сталинградской битве и 80-летию Великой Победы. Как сообщает ИА «Высота 102», глава области поручил обеспечить выплатами ветеранов в полном объеме и в срок.

По словам Андрея Бочарова, мероприятия, посвященные историческому событию, реализуются в полном соответствии с утвержденными планами.

По итогам совещания губернатор поставил задачи: