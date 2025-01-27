Общество

Бочаров: семье погибшего в ДТП школьника выплатят миллион

Общество 27.01.2025 09:56
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27.01.2025 09:56


Губернатор Волгоградской области утром 27 января навестил  больнице №7 Волгограда детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии со школьным автобусом. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время стояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней степени тяжести. 

Десятилетнего мальчика перевели из реанимации в обычную палату. Сегодня врачи проведут консилиум и определят, кто готов к выписке и продолжит лечение амбулаторно, – сообщили в администрации региона. 

Пообщавшись с персоналом больницы и, конечно, самими детьми, Андрей Бочаров отметил их позитивный настрой. 

– Все дети, которые были в автобусе, находятся под наблюдением врачей, и в случае необходимости им будет тоже оказана медицинская помощь, – сказал глава региона. – Мы желаем им скорейшего выздоровления.

Отдельно Андрей Бочаров выразил соболезнования семье 9-летнего мальчика, который получил в ДТП несовместимые с жизнью травмы и скончался в день происшествия по дороге в больницу. Глава Волгоградской области заявил, что семье погибшего ребенка окажут финансовую поддержку. 

– Один миллион рублей мы выделим семье погибшего мальчика, – заявил губернатор. – 400 тысяч будет выделено семьям, дети, которых получили тяжелые травмы, 200 тысяч — средние, 100 тысяч — легкие. Еще раз хочу сказать, что мы все, конечно, переживаем за их жизнь и здоровье, но, по мнению медицинских специалистов, опасности для их жизней нет. Еще раз желаю всем здоровья и скорейшего выздоровления.

Напомним, что в результате аварии с участием школьного автобуса в октябрьском районе 23 января пострадали 10 детей, один погиб. По предварительным выводам полиции, причиной происшествия стало нарушение ПДД водителем ПАЗа. 

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