Общество 23.01.2025 21:19
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23.01.2025 21:19
Волгоградские волонтеры всего за несколько дней внесли существенный вклад в очистку загрязненного побережья Черного моря. Как рассказали ИА «Высота 102» в волгоградском обществе «Динамо», 20 января команда волонтеров из Волгограда отправилась в Краснодарский край, чтобы оказать помощь в отчаянном бою против разлива мазута в Керченском проливе.
В ее состав вошли представители регионального отделения движения «Экосистема», АНО «Наш след», «Эко и Точка», ВолГУ, ВПТКР и ВОО Общества «Динамо».
За три дня ребята собрали 283 мешка со смесью мазута и песка и 80 мешков чистого мазута. За это короткое время время удалось очистить около 1400 метров береговой линии.
Фото волгоградского общества «Динамо» t.me
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