Общество

«Работала до последнего»: в Волгограде скончалась директор школы №65 Надежда Шипилова

Общество 23.01.2025 20:09
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23.01.2025 20:09


В Волгограде умерла директор школы №65 Надежда Шипилова. Печальную новость подтвердила ее дочь, педагог этой же школы, сообщает ИА «Высота 102».
Надежде Шипиловой стало плохо накануне, 22 января, из-за заболевания, на рабочем месте. А сегодня ночью ее не стало. Похороны Надежды Владимировны пройдут ориентировочно в воскресенье в Красноармейском районе.
Надежда Шипилова, как указано на сайте общеобразовательного учреждения,  закончила в 1976 году Волгоградский педагогический университет по специальности история и обществознание. Ее педагогический стаж составляет 47 лет. Надежда Шипилова была награждена почетным знаком «Отличник народного просвещения».

Соболезнования в связи с кончиной Надежды Владимировны выразили в Красноармейском территориальном управлении департамента по образованию администрации Волгограда.

- Свою трудовую деятельность она начала учителем истории, затем работала заместителем директора, а с 1988 года была принята на должность инспектора в районный отдел образования Красноармейского района. В 2005 году стала начальником районного управления образования, а затем продолжила свою трудовую деятельность директором школы №65. 16 лет она возглавляла педагогический коллектив школы, в котором велась большая работа по патриотическому воспитанию, а ученики  неоднократно становились победителями и призерами олимпиад и различных конкурсов. В развитие школы Надежда Владимировна вкладывала весь свой опыт, знания, душевные силы. Она жила своей работой и щедро передавала детям и педагогам свои знания и мастерство, - говорится в некрологе.


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