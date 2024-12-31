«Бастрыкин помоги!»: жители Котово жалуются на отсутствие воды 31 декабря

Сегодня, 31 декабря, вода во многих домах жителей города Котово Волгоградской области так и не появилась, несмотря на отчет властей об устранении коммунальной аварии. Как сообщают V102.RU местные жители, воды у них нет с 28 декабря, а её подвоз осуществляется не стабильно.

- С 28 числа в Котово коммунальные службы никак не могут справиться с порывом воды на водопроводе. По сей час целый город до сих пор находится без воды, - утверждают местные жители. - Люди просят помощи Бастрыкина – председателя Следственного комитета России.

Напомним, что первая течь на водоводе Филино-Котово была обнаружена в субботу, 28 декабря. После ее ликвидации произошла вторая авария. Вода только-только стала доходить до домов, как снова пропала.

Власти заявили об организации подвоза ресурса. Глава района Олег Кузьмин 30 декабря сообщил, что ремонтные работы на водоводе завершены и система заполняется водой.

Однако вода, как выясняется, до сих пор до потребителей не дошла. И на это есть причины – низкое давление в системе. Коммунальщики уверяют, что скоро все наладится.

- Уважаемые котовчане, на водоводе давление 1,8 и продолжает расти. Система водоснабжения города заполняется, - сообщил в 7 утра 31 декабря в Telegram-канале Единый портал ЖКХ администрации г. Котово.

В 10 утра коммунальщики проинформировали, что подвоз воды осуществляется жителям города по заявкам.

- В настоящее время в Котово пришла дополнительная техника для подвоза питьевой воды, - сообщил в Единый портал ЖКХ администрации г. Котово.

Жители недоумевают, зачем им сообщают такие новости, если воду дали.

- А с водой что? Дайте людям информацию, - требуют жители.

- Бастрыкин, помоги! Только на тебя надежда, - пишут обезвоженные котовчане.