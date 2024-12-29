Ирония судьбы? Вода после ремонта водовода не успела добежать до жителей Котово





Город Котово Волгоградской области во второй раз за двое суток остался без воды. После сообщения об устранении аварии на водоводе Филино-Котово прошло лишь пара часов, но единый портал ЖКХ администрации города сообщил о новой утечке на водоводе, снабжающем ресурсом местных жителей. Течь обнаружена на участке в 30-ти километрах от города при запуске системы.

– Ремонтные работы к 07:00 29 декабря были завершены. Однако при запуске водовода была обнаружена ещё одна утечка на старом участке водовода примерно в 30-ти кмю от Котово. Аварийная бригада приступила к подготовительным ремонтным работам. В настоящее время центральное водоснабжение Котово не работает, – оповестили котовчан в едином портале ЖКХ.

Система теплоснабжения, к счастью местных, работает в штатном режиме.

Для жителей организован подвоз питьевой воды. Заявки для подвоза принимаются по телефону - 8 (8445) 54-48-23.