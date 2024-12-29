В Котово вернули воду после аварии на водоводе





В городе Котово Волгоградской области 29 декабря вернули водоснабжение местным жителям. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ администрации города, уже с 9 часов утра идет постепенное заполнение системы.

Как ранее сообщалось информагентством, утечка была обнаружена накануне днем на водоводе Филино-Котово.

- Уважаемые котовчане! Все аварийные и пусконаладочные работы на водоводе завершены. Идёт заполнение системы. Во избежание возникновения гидроударов заполнение происходит постепенно, - поспешили успокоить жителей в едином портале ЖКХ.