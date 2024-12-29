Андрей Бочаров почтил память жертв теракта в 2013 году в Волгограде





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 29 декабря, возложил цветы к мемориалу у железнодорожного вокзала, почтив память жертв серии терактов 2013 года. Об этом сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.

Напомним, в результате теракта, устроенного смертником в здании железнодорожного вокзала 29 декабря 2013 года погибли 18 человек, 45 получили ранения. 30 декабря стало таким же страшным днем – в троллейбусе №15а смертница привела в действие взрывное устройство. Тогда погибли 16 человек, 25 были ранены.

Фото сайта администрации Волгоградской области