Андрей Бочаров обсудил с чиновниками транспортные проблемы Волгограда

17 декабря губернатор Андрей Бочаров провёл совещание, посвящённое работе транспортных систем Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона поставил перед муниципальными властями вопросы пассажирского сообщения между районами города.
По информации пресс-службы обладминистрации, во время мероприятия также речь шла о реализации поручений губернатора по созданию транспортно-пересадочных узлов, оптимизации схем движения по автодорогам, строительстве новых пешеходных пространств, реконструкции въездных магистралей и обновлении метротрама.
Отметим, ранее в Волгограде властям удалось на 80% обновить парк городского общественного транспорта.
Фото: администрация Волгоградской области