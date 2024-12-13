Снежный шторм и мороз до -14 прогнозируют на севере Волгоградской области

Общество 13.12.2024 08:25
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13.12.2024 08:25
Север Волгоградской области накануне, 12 декабря, укрыло снегом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на местные паблики, осадков выпало столько, что на дороги выехала спецтехника для расчистки магистралей.
До Волгограда, правда, серьезный снегопад не добрался. Сегодня и завтра, 14 декабря, прогнозируют лишь небольшой снег. При этом сегодня, 13 декабря, в некоторых северных районах региона продолжатся сильные осадки. Ожидаются гололед, туман, налипание мокрого снега на проводах и деревьях местами метель с порывами ветра до 15-20 метров в секунду. В регионе прогноз по снегу сохраняется до 15 декабря.
Со снегопадом в регион пришли и морозы. Ночью местами температура упадет 14 декабря до -14 градусов. Днем будет теплее – от -7 до -9 градусов. В Волгограде ночные заморозки также усилятся к субботе – до -10. В этот же день ожидается и усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
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