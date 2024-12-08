Общество

Волжане доставили для разведчиков в ДНР гуманитарную помощь

Общество 08.12.2024 14:11
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08.12.2024 14:11


Администрация Волжского рассказала о завершении 38-й гуманитарной миссии в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз добровольцы доставили груз в Дебальцево и в один из посёлков Донецкой области, где расквартированы волгоградские воинские подразделения, а также в Мариуполь и Курское пограничье.

- Отвезли продукты питания, кровати, обувь в Мариуполь-Лисичанск в Благотворительный Фонд помощи детям-сиротам и детям группы риска «Благодать». Также доставили вещи нашим штурмовикам и танкистам в Запорожскую область. Там же в госпиталь были переданы медикаменты, оборудование, продукты питания и подарки, - сообщили журналистам в пресс-службе администрации Волжского.

Отметим, по информации властей, собирали необходимое всем миром по поступившим заявкам. Участвовали не только частные лица, но и многие волжские заводы. В организации поездки помогали региональное УФСБ, а также пограничники.

Фото: пресс-служба администрации Волжского

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