Росстат зафиксировал минимальный отток населения из Волгоградской области





В Волгоградской области за январь-сентябрь 2024 года зафиксирован минимальный миграционный отток населения. Как сообщили V102.RU в Росстате, за этот период в регион приехал на постоянное место жительства 37501 человек, а покинули область 37552 человека. Миграционная убыль составила 51 человек. Это гораздо меньше, чем фиксировалось за аналогичный период прошлого года. Тогда Волгоградскую область выбрали своим местом жительства 38583 человека, а уехали из региона по разным причинам 40982 человека. Отток населения составлял 2399 человек.

Согласно последним данным, лишь в двух регионах ЮФО зафиксирована отрицательная динамика в миграционных потоках. Кроме Волгоградской области, количество уехавших превысило количество прибывших лишь в Астраханской области, где этот показатель составил 871 человек.

Во всех остальных субъектах Южного федерального округа регистрируются обратные процессы. Самый высокий показатель миграционного притока отмечается в Краснодарском крае, население которого за счет приехавших выросло на 24566 человек.