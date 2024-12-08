Общество

Росстат зафиксировал минимальный отток населения из Волгоградской области

Общество 08.12.2024 08:06
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08.12.2024 08:06


В Волгоградской области за январь-сентябрь 2024 года зафиксирован минимальный миграционный отток населения. Как сообщили V102.RU в Росстате, за этот период в регион приехал на постоянное место жительства 37501 человек, а покинули область 37552 человека. Миграционная убыль составила 51 человек. Это гораздо меньше, чем фиксировалось за аналогичный период прошлого года. Тогда Волгоградскую область выбрали своим местом жительства 38583 человека, а уехали из региона по разным причинам 40982 человека. Отток населения составлял 2399 человек.

Согласно последним данным, лишь в двух регионах ЮФО зафиксирована отрицательная динамика в миграционных потоках. Кроме Волгоградской области, количество уехавших превысило количество прибывших лишь в Астраханской области, где этот показатель составил 871 человек.

Во всех остальных субъектах Южного федерального округа регистрируются обратные процессы. Самый высокий показатель миграционного притока отмечается в Краснодарском крае, население которого за счет приехавших выросло на 24566 человек.

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