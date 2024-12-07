Общество

В Волгоградской области из-за угрозы АЧС ликвидируют 62 кабана

Общество 07.12.2024 10:09
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07.12.2024 10:09


В Волгоградской области до конца 2024 года проведут мероприятия по регулированию численности диких кабанов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на облкомприроды, охотникам разрешат отстрелить 62 особи.
Квоты доведены до семи охотничьих заказников. В охотхозяйстве «Задонский» можно будет добыть 7 кабанов, в «Куланинском» - 6, в «Кумылженском» - 12, в «Лещевском» - 11, в «Ольховском» - 3, в «Раздорском» - 10, в «Чернополянском» - 13.
Регулирование численности этих животных проведут в целях не допущения распространения АЧС.
Напомним, недавно трое диких кабанов не на шутку перепугали жителей хутора Горский Урюпинского района. Животные невозмутимо прогулялись по улицам населенного пункта, несмотря на попытки хуторян отогнать их от своих подворий.



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