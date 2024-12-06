В Волгограде камеры засняли разваливающуюся на ходу фуру





6 декабря в Волгограде прямо во время движения начала терять «запчасти» многотонная фура. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие случилось в Ворошиловском районе на перекрёстке ул. Череповецкой и ул. Чинарской и было заснято камерой уличного видеонаблюдения.





Судя по опубликованным кадрам, большегруз, проезжая по 2-й Продольной, с трудом выбрался из участка проезжей части, находящегося в низине. Преодолевая перекрёсток, где проходила трамвайная линия, одно из колёс не выдержало нагрузки и вылетело во встречный поток автомобилей. Одновременно прицеп дал крен на правую сторону.

Отметим, лишь по счастливым обстоятельствам удалось избежать серьёзных последствий аварии. Выдавленное из-под фуры колесо растеряло значительную часть кинетической энергии и было остановлено проходившей встречным курсом маршруткой.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»