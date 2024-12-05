Общество

Волгоградская облдума поддержала новые требования к детям мигрантов

Общество 05.12.2024 20:20
0
05.12.2024 20:20


Депутаты Волгоградской облдумы одобрили изменения в федеральный закон «Об образовании», согласно которому устанавливается необходимость обязательного тестирования на знание русского языка детьми иностранных граждан при поступлении в общеобразовательные организации. Как сообщает V102.RU, такое решение они приняли сегодня, 5 декабря, на заседании регпарламента. 
Ранее при обсуждении поправок в федеральное законодательство депутаты отмечали, что изменения в закон направлены на то, чтобы помочь детям иностранцев максимально быстро адаптироваться и социализироваться, а также безболезненно встроиться в учебный процесс, а также облегчить их социальную адаптацию. В итоге это должно повысить качество образования. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.12.2024 21:54
Общество 05.12.2024 21:54
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 20:59
Общество 05.12.2024 20:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 19:13
Общество 05.12.2024 19:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.12.2024 16:54
Общество 05.12.2024 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 15:21
Общество 05.12.2024 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.12.2024 13:37
Общество 05.12.2024 13:37
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 12:49
Общество 05.12.2024 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 12:25
Общество 05.12.2024 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:43
Общество 05.12.2024 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:20
Общество 05.12.2024 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:17
Общество 05.12.2024 10:17
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 10:14
Общество 05.12.2024 10:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.12.2024 09:51
Общество 05.12.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
05.12.2024 09:00
Общество 05.12.2024 09:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.12.2024 21:34
Общество 04.12.2024 21:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:54
В Волгограде вернули свет в обесточенные ЖК на Семи ветрахСмотреть фотографии
21:33
«Динамо-Синара» обыграло «Луч» на родной арене со счетом 35:26Смотреть фотографии
20:59
Оставшегося без хозяина «Хатико» привезли в волгоградский приютСмотреть фотографииCмотреть видео
20:20
Волгоградская облдума поддержала новые требования к детям мигрантовСмотреть фотографии
19:59
«Выпил горы таблеток»: адвокат рассказал о здоровье арестованного Александра ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:13
В Волгограде прошло вручение дипломов выпускникам-заводчанамСмотреть фотографии
18:45
Суд отправил в СИЗО задавившего на BMW волгоградку Александра ПакаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:28
«Эволюция, а не революция»: в Волгограде кресла шести замов губернатора разобрали «старички»Смотреть фотографии
17:18
Искусственный интеллект будет решать большинство вопросов клиентов банков к 2026 годуСмотреть фотографии
16:56
Свет вырубился в нескольких ЖК на Семи ветрах в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:54
Кинотеатру быть: в Волгограде одобрили проект восстановления «Юбилейного»Смотреть фотографии
16:00
Матвиенко назвала Волгоградскую область «щитом» юга РоссииСмотреть фотографии
15:21
Чисто место пусто не бывает: в Волгограде зафиксировали нелегальный сброс отходовСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Волгоградские «Магниты» и «Пятерочки» предостерегли от предновогоднего повышения ценСмотреть фотографии
14:33
Андрей Бочаров оставил на посту ответственного за продовольственную безопасность Василия ИвановаСмотреть фотографии
14:08
Водителю BMW Паку предъявили обвинение в убийстве многодетной волгоградкиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:01
В 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся на третьСмотреть фотографии
13:37
Андрей Бочаров продлил полномочия заму по ЖКХ Олегу НиколаевуСмотреть фотографии
13:11
«Один на боку»: стали известны детали перекрывшей движение на трассе Р-22 под Волгоградом аварииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
28-летний житель Жирновска Александр Ротанов погиб на СВОСмотреть фотографии
12:25
Под Волгоградом фура с грузовиком перекрыли участок трассы Р-22Смотреть фотографии
12:20
Андрей Бочаров продлил полномочия замгубернатора Анны ПисемскойСмотреть фотографии
11:42
«Он исчез на наших глазах»: в Котово 3-летний мальчик провалился в фекальный люкСмотреть фотографии
11:22
Минобрнауки утвердило новый порядок поступления в вузы РоссииСмотреть фотографии
10:43
В районе Волгограда стартовали работы по ремонту трубопроводаСмотреть фотографии
10:20
В Волгограде обнаружили 149 кг. свинины неизвестного происхожденияСмотреть фотографии
10:17
Детфонд наградил лауреатов премии им. Богомолова в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:14
Работники ВТЗ стали обладателями премии Волгоградской области в сфере науки и техникиСмотреть фотографии
10:02
Эксперты спрогнозировали рост цен на белорусское сало на 20% в 2025 годуСмотреть фотографии
09:51
Половина волгоградцев отказалась от новогоднего застольяСмотреть фотографии
 