Андрей Бочаров продлил полномочия заму по ЖКХ Олегу Николаеву

Олег Николаев, заместитель губернатора Волгоградской области, продолжит работу в той же должности. Глава региона продлил полномочия еще одному заму, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.
Напомним, Олег Николаев курирует вопросы развития промышленности региона, потребительского рынка, топливно-энергетического комплекса; жилищно-коммунального хозяйства; обеспечения занятости населения и защиты трудовых прав граждан.
Ранее Андрей Бочаров продлил полномочия первым заместителям губернатора Александру Дорждееву и Валерию Бахину, заместителю и руководителю аппарата губернатора Евгению Харичкину, а также заместителям Геннадию Шевцову и Анне Писемской.
Фото: администрация Волгоградской области (архив)