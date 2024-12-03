Общество

Волгоградку оштрафовали за домашнюю торговлю нижним бельем

Общество 03.12.2024 08:53
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03.12.2024 08:53


34-летняя волгоградка привлечена к административной ответственности за  реализацию 270 различных предметов женской одежды и 2 пар обуви. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, женщина, не являющаяся ни индивидуальным предпринимателем, ни руководителем юрлица, у себя дома в Дзержинском районе продала женские кофты в количестве 220 штук, 30 штук женских брюк, 20 комплектов нижнего белья и  2 пары обуви.
Деятельность волгоградки были пресечена  сотрудниками МВД. Женщина призналась, что товары приобретала на одном из рынков города, после чего с небольшой наценкой перепродавала клиентам. 
Постановлением мирового судьи судебного участка № 82 Дзержинского судебного района, не вступившим в законную силу, она была оштрафована на 1 тысячу рублей. 
 

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