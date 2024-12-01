Мошенники начали воровать данные россиян с помощью открыток в WhatsApp*





Мошенники с помощью открыток в WhatsApp* и других мессенджерах начали воровать данные у россиян. Об этом сообщил изданию «Москва 24» руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов.

Злоумышленники присылают пользователям от лица родственников и друзей поздравительные онлайн-открытки, которые содержат фишинговые ссылки.

- Человек мог перейти по какой-то сомнительной ссылке и, сам того не понимая, установить программу-шпион, которая перехватывает управление и от его имени начинает рассылать открытки с фишинговыми ссылками по списку контактов, – пояснил Ульянов.

Помимо изображений, кибермошенники могут получить личные данные, попросив перейти по ссылке и проголосовать за какого-либо родственника.

Чтобы не стать жертвой мошенников, руководитель центра посоветовал сократить пересылку открыток и избегать перехода по ссылкам.

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