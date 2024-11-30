В Калаче-на-Дону волонтёры нашли заблудившегося в лесу 65-летнего пенсионера





В Волгоградской области благополучно завершились поиски заблудившегося в лесу пенсионера. Как сообщает ИА «Высота 102», Сергей Сенников пропал 26 ноября в окрестностях хутора Логовский Калачёвского района. Родственники забили тревогу 28 ноября. Информация о пропавшем была передана в полицию и волонтёрам «ЛизаАлерт».

- 28 ноября 2024 года рано утром в чате оповещения о выездах приходит сообщение: «Срочный выезд, дедушка, 65 лет». По предварительным данным, пропавший находился в лесу. В поисках на местности участвовали три добровольца и сотрудник полиции, - рассказала волонтёр Ольга Волчанская.

Поисковики обошли округу, однако с первого раза найти пенсионера не удалось. Впоследствии помочь направить добровольцев в нужном направлении смог сам пенсионер. Один из волонтёров смог дозвониться пожилому мужчине, и тот рассказал, что некоторое время назад слышал где-то вдали женский голос.

Эта небольшая зацепка помогла специалистам сузить круг поиска и в конечном итоге выйти к пенсионеру.

- Мы помогли усадить его на пенёк и укрыли спасательным одеялом. Сейчас дедушка уже вернулся домой к своим родным, - подытожила Ольга Волчанская.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Волгоградской области / vk.com