Каскадёры бы так не смогли: во Фролово легковушка сделала сальто и в труху разнесла забор





Во Фролово Волгоградской области очевидцы засняли последствия ДТП в частном жилом массиве. Как сообщает ИА «Высота 102», в районе ТПЦ «Птичник» легковой автомобиль протаранил забор частно жилого дома. Машину смог остановить лишь кирпичный гараж.

Судя по опубликованным с места событий снимкам, автомобиль влетел в забор после столкновения с неким объектом. В результате машину подбросило в воздух. В результате описав несколько кульбитов автомобиль встал, облокотившись крышей на кирпичный гараж.

По информации местных жителей, всё произошло поздним вечером, около 21:00. В машине помимо водителя находились ещё несколько пассажиров. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто серьёзно не пострадал.

Фото: Сейчас Фролово / vk.com