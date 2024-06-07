Комиссия из Москвы оценила реконструкцию цирка в Волгограде

В Волгоград прибыло руководство Росгосцирка для оценки хода работ по реконструкции здания цирка, которые должны завершиться в 2025 году, передает V102.RU.

По информации компании, в составе рабочей группы генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков и замдиректора по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик» Владимир Карпов, а также руководитель проекта Юрий Петров.





- В настоящее время на объекте завершается строительство трех новых пристроек. На арене цирка ведется монтаж конструкций трибун, в зонах фойе монтируются витражи. Производятся подготовительные работы для прокладки наружных и внутренних инженерных коммуникаций, отделочных и фасадных работ, также завершаются работы по монтажу оборудования новой трансформаторной подстанции, - сообщили в Росгосцирке.

Цветовые оттенки фасадов цирка в Волгограде пока не разглашаются, но они уже согласованы. Участники рабочей группы обсудили плановые сроки завершения работ по наружным сетям, отделочных работ и начала монтажа технологического оборудования.

Напомним, что волгоградский цирк закрылся на ремонт осенью 2022 года. На реконструкцию цирка было выделено 1 миллиард 161 миллион рублей. Площадь здания в итоге увеличится до 10 тыс. кв. метров. Ввести цирк в эксплуатацию планируется в 2025 году.





- Во время проведения реконструкции планируем увеличить количество и размер помещений для содержания животных – для них будут созданы современные и комфортные условия, – сказал заместитель генерального директора по строительству объектов культуры ППК «Единый заказчик» Владимир Карпов.

В планах Росгосцирка и капитальный ремонт цирковой гостиницы «Актер».

Фото: Росгосцирка