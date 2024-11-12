В Волгограде разыскивают женщину в ночной сорочке и галошах





В Волгограде разыскивают пропавшую 49-летнюю Татьяну Ретунскую. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», волгоградка ушла из дома сегодня утром и больше о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.

В момент исчезновения Татьяна была одета в черную куртку, белую ночную сорочку и черные галоши.

Если вам известна информация о ее местонахождении или вы видели ее, сообщите об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт»