Общество

В Волгограде разыскивают женщину в ночной сорочке и галошах

Общество 12.11.2024 14:02
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12.11.2024 14:02


В Волгограде разыскивают пропавшую 49-летнюю Татьяну Ретунскую. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», волгоградка ушла из дома сегодня утром и больше о ее местонахождении ничего неизвестно. 

Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. 

В момент исчезновения Татьяна была одета в черную куртку, белую ночную сорочку и черные галоши. 

Если вам известна информация о ее местонахождении или вы видели ее, сообщите об этом по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. 

Фото: «ЛизаАлерт»

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